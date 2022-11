Coupe de France : "C'est mon bébé", Eric Riffel préside depuis 57 ans le club de foot de Reipertswiller

Eric Riffel est un enfant de Reipertswiller, un village de 900 âmes niché au cœur des Vosges du Nord. Il y est né le 3 avril 1938. Il a même vécu l'évacuation de son village à la fin de la deuxième guerre mondiale, lui s'était réfugié avec sa famille à Niedersoultzbach. "On était sinistrés à 90% à Reip, se remémore-t-il. D'un côté, il y avait les Américains dans la forêt ici. De l'autre côté du village, il y avait les Allemands. Une nuit, plus de 200 soldats sont morts à Reipertswiller".

ⓘ Publicité

Maire de Reipertswiller pendant 31 ans

Dans son village, Eric Riffel crée son entreprise de maçonnerie. Il est aussi maire de la commune pendant 31 ans. Mais sa plus grande fierté, c'est son club de foot fondé en 1965.

"Combien de fois ai-je déjà raconté cette histoire, se marre l'octogénaire. On était à la fête des pompiers et on a entendu que Lichtenberg, le village voisin, allait créer un club de foot, alors on s'est dit qu'on allait en créer un aussi à Reipertswiller."

C'est le début d'une formidable aventure pour celui qui se présente comme le plus vieux président de France (c'est bien actuellement le plus âgé du Grand Est, mais le service presse de la Fédération française de football n'a pas pris le temps de nous confirmer que c'était le plus vieux du pays). L'US Reipertswiller gravit rapidement les échelons et depuis 1986, le club évolue quasiment sans interruption au plus haut niveau régional (il a même figuré cinq saisons en CFA 2, l'actuelle N3).

Reipertswiller est célèbre grâce au foot

"C'est mon bébé, j'ai créé ce club et j'y tiens de tout mon cœur, explique-t-il avec passion. C'est ma fierté d'avoir toujours eu une bonne équipe et une bonne ambiance, c'est formidable. Je voulais faire de ce patelin quelque chose de plus que les autres. On a réussi, il a été reconnu grâce au foot. Je ne vis que pour ça. Ma femme est handicapée, elle est en fauteuil roulant après un AVC, j'ai beaucoup de boulot à la maison, mais tout le reste du temps, je le passe au terrain de foot".

À 84 ans, Eric Riffel reste hyperactif aux manettes de son club. "C'est incroyable de voir ce qu'il fait encore actuellement pour le club, à son âge, s'étonne l'actuel entraîneur Yann Schneider. Après nos matchs, il est trois jours sur les terrains à reboucher les trous. Il ne loupe pas un entraînement. C'est - on va dire - le joueur le plus assidu du club. Je pense que le foot a la même valeur qu'un enfant pour lui".

Dur de trouver un successeur

"Tant que la santé me le permet, je resterai au club, explique Eric Riffel. Si on trouve le remplaçant qui nous convient, je resterai pour le seconder un peu. Ça serait la meilleure solution. On a déjà eu quelques candidats mais ils n'ont pas voulu y aller. Si vous connaissez quelqu'un (sourires), la porte est ouverte".

En attendant de trouver un successeur, Eric Riffel rêve de voir son club chéri se qualifier ce dimanche pour la première fois de son histoire pour les 32èmes de finale de la Coupe de France. Les Forestiers jouent chez l'entente Villerupt -Thil en Meurthe-et-Moselle, une formation de Régional 1, comme eux.

Enfin un 32èmes de finale ?

"Je suis fou de la Coupe de France, parce que ça rapporte et ce sont des émotions incroyables, s'enthousiasme avec la joie d'un enfant, celui qui est devenu arrière-grand-père. Au dernier tour, on a battu Nancy devant 1.300 spectateurs payants. C'était phénoménal, un match exceptionnel. Là tu vis, là tu rêves. Là on peut passer en 32èmes, ça va être difficile, mais les joueurs savent qu'ils peuvent le faire".

Après 57 ans de présidence, ça serait un formidable cadeau pour Eric Riffel, qui rêve d'affronter une équipe de Ligue 1 (Reip a déjà joué contre plusieurs formations de L2 en Coupe).