Coupe de France : c'est officiel, Épinal affrontera Lille au stade de la Colombière en 8e de finale

Épinal, France

Soulagement au SAS Épinal : les footballeurs vosgiens joueront bien à domicile pour leur huitième de finale de Coupe de France. Ils affronteront Lille, en Ligue 1, au stade de la Colombière.

La décision de la Fédération française de football s'est faite attendre. C'est donc officiel depuis ce jeudi matin : la FFF autoriste le club vosgien à accueillir les professionnels lillois dans son enceinte habituelle.

Pour le président du club Yves Bailly : "c'est un énorme soulagement. Nous sommes passés par toutes les émotions, du refus lundi aux délais repoussés à mercredi."

On tire un grand coup de chapeau aux services de la ville, de la communauté d’Épinal pour tout ce qui a été fait et tous les gens qui n'ont rien lâché. On y a cru tout le temps. On est super contents.

En revanche, rien n'est décidé concernant le nombre de supporters qui pourront effectivement être accueillis mercredi prochain. Les modalités techniques de mise en sécurité du public ne sont pas encore détaillées. Les exigences de la FFF doivent être connues dans la journée de ce jeudi.

"Nous espérons atteindre les 5.000 spectateurs, ajoute le président vosgien. Ce n'est pas la capacité du stade mais cela reste intéressant. On a quelques ajustements à faire pour se mettre en conformité avec les demandes de la Fédération, et ce sera fait : ça on peut vous l'assurer."