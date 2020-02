Coupe de France: c'est terminé pour l'OM, sorti à Lyon (1-0)

Lyon, France

L'OM ne soulèvera donc pas pour la trentième année de suite le joli trophée argenté de la coupe de France.

Il y avait pourtant la possibilité de continuer de rêver, en se faufilant dans le dernier carré, dans la fraicheur rhodanienne. On a longtemps vu ce que l’on voit de l’OM à l’extérieur en championnat : une équipe olympienne solide, mais sans la moindre étincelle offensive. Et c’est quand on s’est mis à croire que l’on n'allait finalement se glisser sous la couette pas de sitôt, en raison d’une prolongation que l’on reniflait à plein nez, que cet olympico s’est, un peu, emballé et que le tableau d’affichage s’est débloqué.

Il y avait la possibilité de se qualifier. Valentin Rongier

"On est déçu et frustré car il y avait la place reconnait Valentin Rongier. Alors même s'ils ont été surement plus offensifs que nous, notamment en seconde période, il y avait la possibilité de se qualifier. C'est donc d'autant plus frustrant."

Des regrets, forcément

Et du mauvais côté pour les phocéens. Et encore, le talent de Yohan Pelé a repoussé l’échéance de dix minutes. En détournant un pénalty de Moussa Dembélé (68e), l’albatros, préféré à Steve Mandanda, ménagé, a permis aux marseillais d’y croire. Peu de temps, seulement. Car à dix minutes du terme, Pelé anticipe, cette fois, un peu trop sur la frappe croisée d’Aouar qui envoie l’OL dans le dernier carré de Dame coupe.

Sortie sur blessure de Payet, à priori sans inquiétude

Amoindris par l’absence de quatre jours majeurs, les défenseurs Amavi et Caleta-Car suspendus, les offensifs Benedetto et Radonjic, préservés, les marseillais peuvent avoir des regrets.

Leur entraineur André Villas-Boas avait vraiment fait de la Coupe de France un objectif.

On s'apercevra vite si son équipe est capable de digérer cet échec. Car les olympiens seront à Lille, 4e de Ligue 1, dès dimanche, pour y défendre leur deuxième place.