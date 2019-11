Coupe de France : "ça va être inoubliable", le président de Hombourg-Haut, prochain adversaire de l'AJA

Le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France, ce mercredi au Stade de France, ne pouvait pas réserver une plus belle affiche au club amateur d'Hombourg-Haut, le Petit Poucet de la compétition. Le club de Moselle recevra l'AJ Auxerre, le samedi 7 ou le dimanche 8 décembre. Les joueurs mosellans ont réussi l'exploit d’éliminer le club de la ville voisine de Forbach (1-0) le week-end dernier, club qui évolue deux divisions au-dessus.

On voulait l'exceptionnel et on l'a eu, c'est un cadeau et ça va être inoubliable. On arrêtera pas de rêver - le président de Hombourg-Haut, Azad Sanak