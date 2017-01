Coupe de France - Caen se qualifie pour les 16e de finale sans trembler à Sainte-Geneviève (3-0)

Le Stade Malherbe de Caen s'impose 3-0 à Sainte Geneviève (CFA2) en 32e de finale de la Coupe de France. Ronny Rodelin a marqué un doublé en première période. Santini a scellé le match sur pénalty en début de deuxième mi-temps. Caen retrouve les 16e de finale pour la première fois depuis 2014.

Le Stade Malherbe de Caen a parfaitement négocié le report de son 32e de finale de Coupe de France. Impossible de jouer samedi à cause d'un terrain gelé, les Malherbistes ont donc attendu dimanche pour se qualifier. Sérieux et appliqués, les joueurs de Patrice Garande ont marqué deux fois en première période par Ronny Rodelin, à la 25' de la tête et à la 45' d'un enroulé du pied gauche à l'entrée de la surface de réparation.

Les locaux n'ont pas eu le temps de réagir en deuxième période. Avant l'heure de jeu, Vincent Bessat obtient un pénalty. Ivan Santini le transforme d'une panenka, semblable à celle réalisée contre Toulouse en octobre dernier. Sané et Bazile manqueront les occasions de corser l'addition mais l'essentiel est là, Caen retrouve les 16ème de finale pour la première fois après la remontée en Ligue 1, en 2014.

