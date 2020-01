Coupe de France : Caen veut "montrer qu'il y a une différence de niveau" face à Guichen

Caen, France

Après une année 2019 noire, marquée notamment par la descente l'été dernier en Ligue 2, les footballeurs caennais veulent repartir du bon pied en 2020. Pour leur premier match de l'année, ils se déplacent à Rennes, samedi 4 janvier à 13h, dans le charmant stade olympique du Commandant Bougouin, pour y affronter le club amateur de Guichen, en 32e de finale de Coupe de France.

Pascal Dupraz attend de se joueurs qu'ils soient aussi sérieux que lors des deux tours précédents face à des équipes plus faibles sur le papier. Caen s'était imposé lors du 7e tour sur la pelouse de Mûrs-Erigné (0-6) et sur le terrain de Chartres (0-1), club de Nationale 2, au tour d'après. "Tant qu'il y a confrontation, il y a crainte de voir un verdict à inverse à ce que la logique laisse présager, estime l'entraîneur caennais. Mais c'est aux joueurs de faire en sorte que la logique soit respectée. Sur les deux premiers tours, le premier était net et sans bavure , le deuxième était un peu plus tiré par les cheveux parce qu'on n'a pas tout bien fait, mais on a fait suffisamment pour passer."

L'adversaire aussi vous respecte quand vous lui montrez que vous êtes supérieur à lui

"Notre meilleure manière de respecter l'adversaire, c'est de montrer qu'il y a une différence de niveau, poursuit Pascal Dupraz. Et bien souvent, quand on se comporte comme ceci, ça donne lieu à des débats empreints de fair-play et de respect. Parce que l'adversaire aussi vous respecte quand vous lui montrez que vous êtes supérieur à lui."

Un groupe au complet, retour des milieux des terrains

Pour ce match, Pascal Dupraz a convoqué un groupe de 18 joueurs. Les jeunes Alexis Beka Beka et Kelian Nsona en font partie, tout comme, au milieu de terrain, les trois suspendus pour le dernier match de l'année 2019, Jessy Deminguet, Jessy Pi et Anthony Gonçalves. Le capitaine caennais, buteur au tour précédent face à Chartres, se méfie de Guichen. "Nous, on a rien à gagner sur ce match, prévient Anthony Gonçalves. Si on gagne, c'est que la logique est respectée. Si on perd, on est la risée du football pendant un week-end."

Anthony Gonçalves, suspendu pour le dernier match, fait son retour face à Guichen. © Radio France - Adrien Bossard

Match à suivre sur France Bleu Normandie

Ce match Guichen-Stade Malherbe de Caen, à 13h, au stade du Commandant Bougouin de Rennes, est à suivre dés 12h30 sur France Bleu Normandie, samedi 4 janvier.