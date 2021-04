Coupe de France : Canet bat Boulogne (1-0) et continue son épopée historique

Mais jusqu'où iront-ils ? Un mois après l'exploit contre l'OM, Canet-en-Roussillon poursuit son fantastique parcours en Coupe de France. Les Catalans recevaient Boulogne au stade Gilbert-Brutus. Efficaces et sérieux, les Canétois franchissent un nouveau tour, et se qualifient pour les quarts de finale.

Yohan Baï, encore lui

La première mi-temps a été légèrement dominée par les Boulonnais, mais juste avant la pause, Yohan Baï a ouvert le score, sur une frappe bien placée (42'). L'attaquant, déjà buteur contre Marseille, a de nouveau fait une prestation remarquée.

En deuxième mi-temps, malgré quelques occasions, Canet a fait le dos rond pour résister aux assauts nordistes. Il aura fallu un grand Maxime Ferry dans les buts pour éviter l'égalisation, et aussi un brin de réussite. Comme à la 83e avec ce ballon sur la barre, qui rebondit juste devant la ligne de but canétoise... Mais les Catalans ont tenu et réalisent un nouvel exploit en éliminant une équipe qui évolue une division au-dessus !

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu vendredi soir. Les rencontres sont prévues les 20 et 21 avril.