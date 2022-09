Coupe de France : Canet se fait peur mais se qualifie

Thibault Rambaud et les canétois poursuivent en coupe de France

Les Canétois ont eu toutes les peines du monde pour éliminer l'équipe de Tarbes qui évolue deux divisions en dessous. A la fin du temps règlementaire puis des prolongations, le score était de un but partout.

Le gardien de but, Damien Graves a dû s'employer pendant le match et pendant la séance de tirs au but. Les Canétois s'imposent au finales 6 tab à 5.

Ce dimanche, trois autres équipes catalanes sont en lice : Villelongue-de-la-Salanque (contre l'Union Saint-Jean), Saint-Estève (contre Lattes) et Argelès (à Canet (34)).