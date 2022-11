Coupe de France - Carmelo Cannetti (Béthune) : "Une fierté pour la ville et pour le club"

La température s'annonce fraîche ce soir à Béthune, mais l'ambiance s'annonce chaude au stade Hermant-Desprez à l'entrée des joueurs pour le 8e tour de coupe de France. Devant 2000 personnes, le Stade Béthunois reçoit l'USL Dunkerque dans une affiche déséquilibrée sur le papier, dont seule la magie de la coupe a le secret.

L'équipe entraînée par Carmelo Cannetti, engagée dans cette compétition depuis le 2e tour, réunie pour le moment les trois ingrédients fondamentaux à un bon parcours de coupe selon son entraîneur : "un bon gardien, un gros collectif et de la réussite". Une recette que les Béthunois ont utilisé à trois reprises pour se sortir de la séance fatidique des tirs-aux-buts afin d'atteindre pour la deuxième fois de l'histoire du club le 8e tour de coupe de France. "Ce parcours, c'est une fierté de le faire avec le stade Béthunois, dans ce club ou j'ai démarré le football, et c'est une énorme fierté aussi pour la ville et pour le club."

Une jeunesse déjà expérimentée

L'équipe béthunoise est jeune, la moitié de son dernier 11 titulaire (victoire 4-0 contre Bully-les-Mines en R1) est née au XXIe siècle, mais le défenseur Benoit Debuire y voit aussi quelques avantages : "On est quasiment tous du même quartier, on a pour la plupart commencé le foot ensemble et c'est sympa de tous se retrouver à Béthune"

Une équipe qui se connaît bien, qui a aussi appris l'exigence du haut niveau au sein des plus grands clubs de la région comme le RC Lens ou le LOSC. Le capitaine Hugo Mahieux en est l'exemple le plus frappant avec un passage en National la saison dernière sous le maillot de Bastia-Borgo. Après avoir touché du doigt le monde professionnel, il rêve désormais d'une aventure en coupe qui marque l'histoire du club : "C'est un autre rêve de jouer la coupe de France. On espère tous aller le plus loin possible, faire la Une des journaux, être le petit poucet. Oui, c'est un rêve !"

Un rêve qu'il ne faudra pas jouer par avance dans les têtes selon Carmello Cannetti, sous peine de se faire punir par les professionnels dunkerquois.

Les 3 choses à savoir sur Dunkerque

1. L'USL Dunkerque a été relégué de Ligue 2 cet été et garde son statut professionnel pour les 3 prochaines années. Au classement de National, les Dunkerquois sont 2e ex-aequo avec 19 points en 12 matchs.

2. La saison dernière, les Dunkerquois été sortis dès leur premier match de coupe de France, au 7e tour de la compétition. Ils avaient été surpris par Linas-Montlhéry (N3) qui avait ensuite été jusqu'en 1/16e de finale.

3. L'expérience de Romain Revelli, qui a remporté la coupe de la Ligue en tant qu'adjoint de Christophe Galtier à Saint-Etienne (2013), et fait deux demi-finale de coupe de France avec les Verts. "La coupe de l'humilité" selon ses propres mots.

Cette affiche du 8e tour de coupe de France entre le Stade Béthunois et l'USL Dunkerque sera à suivre en direct et en intégralité avec les commentaires d'Adrien Bray et Christophe Garret. Coup d'envoi 18h00