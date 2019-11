Coupe de France : carton plein pour les clubs de Meurthe-et-Moselle et des Vosges au 7e tour

Il pouvait y avoir cinq clubs de Meurthe-et-Moselle et des Vosges qualifiés pour le 8e tour de Coupe de France, c'est le cas. L'exploit revient au SAS Epinal qui a sorti le FC Sochaux (Ligue 2).

Il y aura cinq clubs de Meurthe-et-Moselle et des Vosges au huitième tour de la Coupe de France dont le tirage au sort aura lieu ce mercredi 20 novembre. On comptera à ce niveau, le dernier tour avant l'entrée en lice des équipes de Ligue 1, deux clubs de Meurthe-et-Moselle et trois des Vosges.

Dans le détail, l'AS Nancy Lorraine s'est difficilement débarrassée des amateurs de Belfort Sud à Picot grâce à un but dans les arrêts de jeu d'Ernest Seka (2-1). Vandoeuvre (R1) est parvenu à battre le leader de Régional 1, Lunéville (2-0).

Trois sur trois pour les Vosges

Carton plein côté vosgien : le SAS Epinal (N2) a réalisé l'exploit en battant le FC Sochaux (L2) 2-0. Pas de soucis pour Raon-l'Etape et Thaon les Vosges, pensionnaires de N3. Raon a dominé Oberschaeffolsheim (1-3) et Thaon s'est imposé contre Erstein (R1) sur le score de 0-2.

Les matchs du 8e tour auront lieu le week-end du 7 et 8 décembre.