Coupe de France : six clubs basques franchissent le 2e tour

Le deuxième tour de la coupe de France de football, ces samedi 4 et dimanche 5 septembre, a majoritairement souri aux clubs basque. Six des 9 équipes engagées se sont qualifiées pour le 3e tour. Avec l'Aviron Bayonnais et Anglet, ils seront 8 au prochain round.