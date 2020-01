Coupe de France : ce qu'il faut savoir avant ASM Belfort-Nancy

Belfort, France

ASM Belfort-Nancy, c'est aussi une histoire de chiffres et de grandes dates dans l'histoire de la coupe de France.

L'Autre Epopée

Dans toute l'histoire de la coupe de France, aucune équipe franc-comtoise issue des rangs amateurs ne s'est hissée en huitième de finale. Une qualification de l'ASM Belfort serait donc historique. En 1962, un autre club belfortain atteint les seizièmes de finale de l'épreuve reine : l'Association Sportive Patronage Belfortaine. Cette année-là, l'ASPB éliminée par l'Olympique de Marseille (D2) 3 buts à 1 en match d'appui à Mulhouse après un 0/0 lors de la première confrontation à Clermont-Ferrand. Neuf ans plus tard en 1971, l'ASPB fusionne avec un autre club de la cité du Lion, l'USB (Union Sportive Belfortaine) pour donner naissance à ... l'ASM Belfort qui fêtera son 50e anniversaire l'an prochain.

Pont de Roide-Vermondans

Il est, avec l'ASMB, le seul club amateur du nord Franche-Comté à avoir atteint deux fois les 32èmes de finale de la coupe de France. La seule différence c'est que les rudipontains ont à chaque fois été éliminés à ce stade. Le 13 janvier 1996 devant 8 000 spectateurs au stade Bonal, Pont de Roide Vermondans est sorti par le Bordeaux de Zidane (D1) 4 buts à 1. Le 10 janvier 2009 sur son terrain et dans un froid glacial, le club de la Vallée du Dessoubre entraîné par Philippe Djakoni s'incline 1/0 contre le Gazelec Ajaccio (CFA) sur un but contre son camp encaissé à la 89ème minute.

Le 10 janvier 2009, Pont de roide Vermondans (en jaune) est éliminé pour la deuxième fois en 32e de finale de la coupe de France 1/0 par le Gazelec Ajaccio © Maxppp - Lionel Vadam

En 2013, l'ASM Belfort quitte la coupe battu par le Havre (Ligue 2) 3 buts à 1 au stade Serzian. Le 4 janvier dernier, l'ASMB se qualifie pour la suite de l'aventure en dominant Montceau 3/0.

Après une victoire méritée 3/0 le 4 janvier dernier face à Montceau, l'ASM Belfort s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les 16èmes de finale de la coupe de France © Radio France - Hervé Blanchard

On retiendra aussi la belle épopée de Fesches le Châtel qui a disputé un 32ème de finale le 25 février 1992. Devant 5 000 spectateurs au stade Bonal, la Feschotte est battu 1/0 par Bastia (D2) en craquant à deux minutes des prolongations.

175 000 euros

C'est la somme que l'ASM Belfort touchera de la part de la Fédération Française de Football en cas d'exploit et de qualification pour les huitièmes de finale. Le club de la cité du Lion est déjà assuré d'empocher 102 000 euros pour être arrivé en seizième de finale.

Le Record de Serzian

Le 27 mai 2016, 4 500 spectateurs assistent au derby ASM Belfort-Strasbourg en championnat National dont une imposante colonie de supporteurs alsaciens. C'est le record pour le stade Serzian. Après un 0/0, Strasbourg assure sa montée en Ligue 2 et Belfort son maintien.

Le 27 mai 2016 devant 4 500 spectateurs au stade Serzian, Strasbourg retrouve le monde professionnel après un nul 0/0 contre l'ASMB © Maxppp - Jean-Marc Loos

Ce samedi, les dirigeants belfortains espèrent attirer plus de 3 000 spectateurs. Dix fois plus que pour un match de championnat. A la veille de ce match, 1 500 billets avaient déjà été vendus. La vente se poursuit ce vendredi uniquement au stade Serzian de 14h à 20h et ce samedi à partir de 10h jusqu'au coup d'envoi. Le stade ouvrira ses portes à 13h30. Il est conseillé d'arriver au moins une heure avant surtout pour celles et ceux qui n'ont pas encore de billet.

1978

C'est l'année ou Nancy remporte la seule coupe de France de son histoire en battant Nice en finale 1/0 sur un but de ... Michel Platini. Dans leurs parcours, les nancéens éliminent Sochaux en demi finale en match aller retour.

Michel Platini (ici à droite) a offert en 1978 à Nancy la seule coupe de France de son histoire. © Maxppp - Félix Golesi

En 1978, l'ASM Belfort évolue en D3, le troisième échelon national.

Tirage

L'équipe qui obtiendra ce samedi son billet pour les huitièmes de finale de la coupe de France connaîtra son adversaire dimanche soir après le dernier match des seizièmes de finale entre Lorient et le PSG au stade du Moustoir.

ASM Belfort / Nancy. Coup d'envoi ce samedi à 15h. A vivre sur France Bleu Belfort Montbéliard en direct et en intégralité dés 14h45.