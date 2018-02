Le RC Lens affronte Les Herbiers en quart de finale de la Coupe de France de football le mardi 27 février à Nantes. Entre la petite équipe vendéenne et les pros de Ligue 2 du Pas-de-Calais, en principe, ce sont les Sang et Or qui s'imposeront. Voici pourquoi.

Nantes, France

Le RC Lens jouera les demi-finales de la Coupe de France de football cette année. En principe. On est un peu chauvin à France Bleu Nord donc on refuse d'imaginer que les Lensois soient battus par l'équipe de National des Herbiers en quart de finale de la Coupe ce mardi 27 février 2018. Nous avons donc fait le point sur ce que les Lensois doivent savoir sur leurs adversaires vendéens, avant de les éliminer (attention : mauvaise foi et chauvinisme au rendez-vous).

1 - Une équipe de National en finale de la Coupe de France, ça n'existe pas (ou presque)

On entend déjà les passionnés de statistiques footballistiques pousser des hauts cris, OK, il est déjà arrivé qu'une équipe de National, voire d'une division inférieure, atteigne la finale de la Coupe de France de football. Avec Calais en 2000 ou l'US Quevilly en 2012, on a vu des "petits Poucet" tutoyer les sommets. Rappelons au passage que Calais est une équipe ch'ti, qui a forcément plus de points communs avec Lens qu'avec la Vendée. Conclusion : arriver en demi-finale ou même en finale de la Coupe de France quand on évolue en National, c'est extrêmement rare. Selon toute vraisemblance et fidèles au chauvinisme requis pour évoquer ce genre de sujets, nous misons tout sur l'élimination des Herbiers.

2 - Des Vendéens en demi-finale de la Coupe de France, ça n'existe pas

Et non, dans toute l'histoire du football vendéen, ni Les Herbiers, ni Le Poiré-sur-Vie, ni Luçon ne sont arrivés à ce stade de la compétition. Ceci explique peut-être pourquoi 16.000 places ont été vendues pour le match entre Les Herbiers et Lens qui se jouera à La Beaujoire, à Nantes. Une occasion pareille est incontournable pour qui aime le foot en Vendée.

Méfie-te des Vendéens"

À ce propos, écoutez les conseils (drôles et néanmoins précieux) d'Emmanuel Sérazin, journaliste de France Bleu Loire Océan en Vendée, anciennement à France Bleu Nord. À l'entendre, les Nordistes de Ligue 2 vont avoir fort à faire face aux Vendéens de National.

3 - La Vendée, c'est le Sud mais ça manque de soleil (comme chez nous)

Figurez-vous que le soleil manque tellement chez les Vendéens que le maire de la ville de Challans (située à environ 90 km des Herbiers) a émis un arrêté pour limiter la pluie. Dans le Pas-de-Calais, on fait moins de paperasse, on a le soleil dans le cœur.

4 - Ils ont Didier Barbelivien, on a Pierre Bachelet

Dans le Pas-de-Calais, non seulement on a les terrils, les corons, les mines mais on a aussi le musée du Louvre-Lens et Pierre Bachelet et Les Corons. Quand cet hymne emblématique est entonné par les supporters des Sang et Or, on a invariablement le frisson. Avouez que c'est autre chose que le bocage vendéen, le Puy du Fou ou ce titre sucré des années 90 signé Didier Barbelivien, Les mariés de Vendée.