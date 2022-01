Coupe de France : cette fois, le FC Nantes a laissé sa part de la recette à l'AS Vitré

L'affaire avait fait du bruit en 2019. A l'époque, Waldemar Kita, avait refusé de laisser la part de la recette du FC Nantes à l'AS Vitré, comme le veut la tradition en Coupe de France. À nouveau opposés aux Sang et Or, ce dimanche, les Canaris, qualifiés, se sont montrés plus généreux.

La direction de l'AS Vitré s'est empressée de partager la nouvelle sur ses réseaux sociaux, à peine le 16e de finale de la Coupe de France terminé entre le FC Nantes et le club lanterne rouge de sa poule de National 2. "Vous attendez tous la réponse. Merci au FC Nantes de nous avoir laissé la recette du match", peut-on lire sur le compte du club. Et si les Bretons ont tenu à poster ce message, c'est que les Canaris s'étaient montrés beaucoup moins généreux, il y a deux ans. Ce que les Sang et Or avaient peu goûté.

La qualification pour Nantes, la recette pour Vitré

Alors que la tradition en Coupe de France veut que les grosses écuries, celles de Ligue 1 en premier lieu, laissent leur part de la recette du match aux "petits", le FC Nantes en avait décidé autrement à l'issue du quart de finale, en 2019. Visiblement vexé que la rencontre ne se déroule pas à la Beaujoire comme le président des Jaunes, Waldemar Kita, l'avait proposé, le club triplement titré dans la compétition avait décidé de garder sa part du gâteau, estimé environ à 40.000 euros.

La vidéo montrant la déception des supporters de l'AS Vitré lors du tirage au sort des 16es de finale de la "Vieille Dame" - et qui avait fait le bonheur des internautes sur les réseaux sociaux - prouvait que cette décision unilatérale n'avait pas du tout été digérée par les Vitréens. Cette fois, l'histoire se termine bien. Bien qu'éliminé (2-0), Vitré va bien repartir avec la totalité de la recette de ce 16e de finale auxquels ont assisté quelque 9.555 spectateurs, ce dimanche après-midi. Une manière de clore ce chapitre peu reluisant pour le FC Nantes.