Coupe de France : champion en titre, le Stade Rennais fait son entrée en lice face à Amiens

Par Adrien Beria , France Bleu Armorique - Mis à jour le -

Plus de six mois après sa victoire en finale contre le PSG, le Stade Rennais retrouve la Coupe de France, face à Amiens. Un statut de champion en titre qui ne fait pas des Rouges et Noirs des favoris dans cette compétition pour autant.