Coupe de France : Changé s'en sort au bout du temps additionnel à Evron

Changé (N3) a eu chaud à Evron, samedi après-midi, lors du 3e tour de Coupe de France. Les Changéens ont failli être surpris par un adversaire supposé moins fort (Régional 2) mais qui a fait jeu égal une bonne partie de la rencontre.

"On sait que c'est le genre de match où l'adversaire joue franc-jeu et où nous pouvons parfois être auteur d'un relâchement coupable", avouait Bertrand Girard, l'entraineur de Changé. Pourtant, les pensionnaires de National 3 étaient sur le bon chemin quand Malanda ouvrait la marque (1-0, 30').

"A la pause, on s'est dit qu'on devrait faire plus, concédait Christophe Geoffroy, le technicien d'Evron. On a réussi à revenir au score et je pense que nous les avons fait douter. Malheureusement, à la 93e minute tous les espoirs s'effondrent..." Car les locaux avaient réussi à revenir dans la partie sur un magnifique but de Soumah (1-1, 54'). Mais tout cela s'est écroulé dans les derniers instants quand Antonin Heurtebize, tout juste entré, qualifiait les Changéens (1-2, 93').