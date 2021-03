Coupe de France : Châteaubriant prépare son 16e de finale

Les Voltigeurs de Châteaubriant affrontent Romorantin dimanche à 18h30, en 16e de finale de la Coupe de France de football. Un adversaire du même niveau, National 2. À quelques jours du grand rendez-vous, joueurs et staff sont passés par les tests PCR, ce jeudi.

Les Voltigeurs de Châteaubriant vont écrire une page de l'histoire du club. Pour la première fois, ils vont jouer un 16e de finale de la Coupe de France. Ce sera à Romorantin ce dimanche 7 mars à 18 h 30. Le club du Loir-et-Cher évolue en National 2, comme Châteaubriant. Avant de pouvoir fouler la pelouse du stade Jules Ladoumègue de Romorantin, les acteurs doivent présenter un test Covid-19 négatif. Ce jeudi, c'était donc l'heure de l'écouvillon dans le nez.

À Châteaubriant, tous les joueurs ont un métier à côté de leur vie sportive. Le gardien castelbriantais, Clément Milon, travaille au drive du Super U de Châteaubriant. En cette période de crise sanitaire, il prend ses dispositions, pas question pour lui de louper ce rendez-vous historique. "On a tout à y perdre, si le test est positif, personnellement j'aurais les boules, raconte Clément Milon. Et collectivement on serait obligé de laisser tomber les copains en prenant des risques pour juste aller voir des amis."

Le gardien de Châteaubriant, Clément Milon, travaille au Drive du Super U. © Radio France - François Ventéjou

"On travaille tous, c'est une particularité de notre club de N2, mais la Coupe de France n'a rien changé, on a continué à travailler, tout en respectant les gestes barrières, poursuit François Gaudiche, défenseur des Voltigeurs. Aujourd'hui, tout le monde a joué le jeu et personne n'a été positif pour le moment." Les entraîneurs ont insisté sur le fait de ne pas prendre de risque face au virus.

Un second test, antigénique cette fois, devra confirmer le premier résultat. "Et là, c'est les deux narines, c'est deux fois plus désagréable", s'amuse Papy Leye, l'entraîneur des Voltigeurs. Mais c'est un passage obligatoire pour être sur la feuille de match dimanche.