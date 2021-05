Coupe de France : Christophe, l'incontournable supporter du Montpellier Hérault

Entrer dans l'univers de Christophe, c'est entrer au cœur du Montpellier Hérault. Le restaurateur installé au centre de Mauguio a "le sang de la Paillade dans les veines" même s'il ne se qualifie pas comme un ultra, " je n'aime pas ce mot". Sa maison est une sorte de musée à ciel ouvert : maillots, poster et le diable de la Butte Paillade. D'ailleurs ce jour là, Christophe arbore le maillot noir collector "Loulou" en hommage à Louis Nicollin avec le numéro 74 floqué dans le dos.

Dans la sphère pailladine, Christophe est incontournable. À l'image de son club de cœur, l'histoire d'amour avec le Montpellier Hérault a démarré en famille : "mon père avait le bar Le Barcelone en 1973, le MHSC a été fondé l'année d'après. Les réunions de supporters se faisaient au bar." Depuis, le Melgorien ne rate aucune rencontre même si la crise sanitaire a éloigné ce passionné des stades, "j'ai Montpellier dans les veines".

L'homme des finales de coupe

À quelques heures d'affronter le PSG en demi-finale de la coupe de France, Christophe se remémore les deux dernières finales du club dans la compétition (victoire en 1990, défaite en 1994) : "je suis monté à Paris en train à chaque fois avec Bernard Soccoro, le président du club central des supporters. Ces moments sont inoubliables, inexplicables". Il espère bien retourner dans la capitale si Montpellier se hisse en finale. Malgré le huis-clos, Christophe a déjà des plans : "je serai au pied du Stade de France."

"On est prêt à mourir pour ce club"

Rieur et généraux, celui qui se prépare à la réouverture des terrasses le 19 mai prochain prévoit une victoire montpelliéraine contre Paris. Christophe envisage un scénario : "succès aux tirs au but et si Vitorino Hilton pourrait mettre le dernier ce serait parfait, la cerise sur le gâteau". Quand on lui fait remarquer que ce ne sera pas bon pour le stress, la réponse est immédiate, "on s'en fou, on est prêt à mourir pour ce club".

Très proche des joueurs

Le restaurateur melgorien ne s'en cache pas. Il envoi des messages à plusieurs joueurs ou anciens joueurs du vestiaires montpelliérains. Il passe des appels voire des soirées avec certains. "Le premier ami a été Kader Ferhaoui. C'est un mec qui m'a fait découvrir des terrains incroyables dans des stades magiques. Je le porte toujours dans mon cœur. Il y a bien sûr Bruno Carotti (...) et puis en ce moment je suis très proche de Gaëtan Laborde", détaille Christophe. Il n'est d'ailleurs pas rare de croiser un joueur du MHSC dans son restaurant.

Le demi-finale Montpellier-PSG est à suivre en intégralité sur France Bleu Hérault ce mercredi. Rendez-vous dès 20 heures avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis.