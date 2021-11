Coupe de France : Clément Coronas et Agde rêvent de s'offrir un 32ème de finale

Que ressentez-vous, avant ce match qui peut vous ouvrir les portes d'une confrontation avec un club de Ligue 1 ?

On est impatient, on a hâte d'y être. On s'est entraîné pour, on est prêt. On veut vivre cette atmosphère, ce huitième tour qui est hyper important pour nous, joueurs, mais également pour le club. Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas atteint un 32e de finale, donc c'est important pour tout le monde.

L'ambiance et l'atmosphère, justement, risquent d'être bouillants, dans le Gard, n'est-ce pas ?

C'est une ambiance de Coupe de France, donc ce ne sera pas plus bouillant qu'un notre match. Il y a une place en 32ème, aussi bien pour eux comme pour nous. On va le prendre avec beaucoup de sérieux parce que c'est une équipe qui n'est pas là pour rien. Elle a éliminé des clubs qui sont de niveau au dessus. Elle nous reçoit, nous sommes deux niveaux au dessus, ils auront envie de faire encore un exploit. Donc nous, c'est avec le plus grand sérieux qu'on va à Nîmes Chemin Bas, et on espère que la qualification sera au bout.

La Coupe de France est-elle devenue, inévitablement et au moins dans les têtes, une priorité ?

De là à dire une priorité, non. Mais bien évidemment, quand on passe les tours comme ça, on ne peut pas faire autrement que de mettre la Coupe de France aussi. Et c'est là où c'est dangereux pour nous, en championnat. Il faut rester concentré sur les deux tableaux. Heureusement, on a un groupe assez large. On a eu des absents et les remplaçants ont fait aussi le travail. Là, on est allé gagner à Balma, en championnat, un match très important à l'extérieur. Et donc là, on est sur une bonne dynamique. On est encore invaincu cette saison, et on souhaite bien le rester ce week-end.

Sans vendre la peau de l'ours, de quoi rêvez-vous si vous atteignez les 32eme de finale ?

Moi, j'aime bien prendre match après match, donc là, vraiment, je rêve de gagner ce week-end. Et après, en 32e, si on ne peut tirer un club de Ligue 1, ce serait l'apothéose. Mais avant cela, il faut passer et il faut se qualifier contre Nîmes Chemin bas. Avant de penser à la suite, j'ai vraiment ce match en tête. Après, on verra.

Avez-vous déjà passé un huitième tour ?

Non. En tant que joueur, je suis allé au huitième tour, mais j'ai été éliminé. Donc là, pour moi, sur un plan personnel, ça me tient à cœur de passer ce tour.