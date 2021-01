Coupe de France : le rêve de défier l'AS Monaco s'envole pour le Clermont Foot

Lorenzo Rajot et le Clermont Foot sortis de la Coupe de France par Grenoble

L'aventure s'arrête déjà pour le Clermont Foot en Coupe de France. Les hommes de Pascal Gastien ont été éliminés ce mercredi après-midi par le Grenoble Foot 38 lors de la séance des tirs aux buts (2-4). Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1 à 1 à l'issue du temps réglementaire. Un 8e tour disputé à huis-clos, sans prolongation, mais avec un vent violent.

Clermont craque deux fois

Les Isérois ont ouvert la marque à la 32e minute par Mombris, l'attaquant clermontois Jordan Tell a égalisé dans la foulée d'une superbe frappe enroulée dans la lucarne opposée du gardien grenoblois. La seconde période a été stérile et les deux équipes n'ont pas pu échapper à la séance des tirs aux buts.

Au petit jeu psychologique des oppositions entre tireurs et gardiens, c'est Clermont qui a craqué. Allevinah et Magnin ont manqué leur face-à-face et Grenoble a réalisé un sans-faute. Résultat, c'est l'équipe de Philippe Hinschberger qui aura le privilège de recevoir l'AS Monaco le 9 ou le 10 février en 32e de finale.

A l'issue du match, le capitaine clermontois Jonathan Iglesias ne cachait pas sa déception au micro de nos confrères de France 3 Auvergne. "Je suis très déçu, parce que le match était à notre portée. On n'a pas su finir nos actions. Le terrain n'était pas facile, mais ça vaut pour les deux équipes et il ne faut pas chercher d'excuses. Aux penaltys, c'est du 50-50, ça a souri à Grenoble... Maintenant, on va se concentrer sur notre priorité, le championnat".

Auxerre, Toulouse et Troyes

Classé 3e de la Ligue 2 après 20 journées, le Clermont Foot va pouvoir se concentrer exclusivement sur le championnat. Ça tombe bien, les trois prochaines rencontres auront valeur de tests face à des cadors et concurrents directs pour les barrages et la montée : Auxerre, Toulouse et Troyes. Premier rendez-vous dès samedi (15 heures) au stade Abbé-Deschamps.