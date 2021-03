Coupe de France - Cloarec (US Montagnarde) : "Le parcours est déjà réussi, on veut le rendre exceptionnel"

La Montagne va-t-elle créer une nouvelle fois la sensation ? Le club morbihannais de Régionale 1 joue à Saumur, club de Nationale 3 (une division au dessus) ce samedi après-midi à 16h30 en 16e de finale de la Coupe de France. Il y a, à la clé, une qualification en 8e de finale de la compétition pour l'US Montagnarde qui se hisserait à ce niveau pour la troisième fois de son histoire.

Marquer notre nom au palmarès de cette compétition qu'on aime tant

"On sait déjà que le parcours est très réussi, on a l'ambition de le rendre exceptionnel" disait, ce vendredi soir dans notre émission 100% Foot Breizh, Nicolas Cloarec l'entraîneur. "On marque l'histoire du club. J'en ai parlé aux joueurs, c'est important pour moi. Il faut être ambitieux. Humble, mais ambitieux". Alors que le club rêvait d'affronter un club de Ligue 1 et particulièrement le PSG, c'est à l'extérieur contre une formation supérieure d'un niveau qu'il va falloir batailler. "Un adversaire à prendre très au sérieux" prévient Nicolas Cloarec, "ça représente une haie, un obstacle à franchir" dit-il en faisant référence à Saumur et l'école nationale d'équitation.

Deux clubs de N1 déjà mis au tapis cette année

Après avoir sorti trois clubs de niveau supérieur cette année, et notamment Concarneau et Saint-Brieuc, deux clubs de Nationale 1, les Montagnards ne veulent pas s'arrêter là. "En battant Saumur, on a la possibilité de rentrer dans les trois meilleurs parcours du club. Il n'y a eu que deux fois, où plutôt déjà deux fois, et c'est déjà énorme pour l'USM, que le club a atteint les 8e de finale" en 1999 et 2002. "On espère marquer notre nom au palmarès et égaler la meilleure marque du club dans cette compétition qu'on aime tant".