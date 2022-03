Coupe de France : comment acheter sa place pour aller soutenir le FC Nantes en finale contre Nice ?

Le voile se lève petit à petit concernant la vente des billets pour la finale de la coupe de France entre Nantes et Nice le 7 mai prochain au stade de France à Saint-Denis.

La fédération française de football vient d'allouer 19.724 places au FC Nantes, et en a fait de même pour l'OGC Nice. La commercialisation de ce contingent de places réservées aux supporters nantais va s'organiser en deux voire trois phases.

Une vente en deux ou trois phases

La première phase commence dès la fin de cette semaine. La direction du club va confier une partie (le nombre total n'est pas dévoilé) de ces 19.724 places directement aux différents clubs de supporters. Chaque club de supporters sera alors libre de commercialiser son quota de places auprès de ses membres et d'organiser éventuellement des pack billets+ transport par autocar.

La deuxième phase sera organisée la semaine prochaine ou, au plus tard, au tout début du mois d'avril. Une nouvelle salve de billets sera alors mise en vente à destination des abonnés non membres d'un club de supporters et des membres "FC Nantes plus". Chaque abonné pourra acheter deux places.

Si à l'issue de ces deux phases, il reste des places à vendre, le FC Nantes organisera une vente "grand public" via sa billetterie classique.

Une répartition équitable dans le stade de France

Le Stade de France pouvant accueillir environ 80.000 spectateurs, comment s'effectue la répartition du reste des places ? Chacun des deux clubs récupère donc environ 20.000 places. La fédération réserve un contingent de places pour les ligues de football amateurs et jeunes et pour ses partenaires. Le reste sera ensuite mis en vente pour le grand public directement sur le site de la FFF.

Entre 25 et une centaine d'euros la place

Les tarifs des billets devrait s'échelonner de 25 euros pour les places les moins chères jusqu'à une centaine d'euros pour les catégories les plus onéreuses.

Des autocars et des TGV réservés

Afin de permettre l'acheminement d'une partie des supporters nantais jusqu'au Stade de France, la direction du FC Nantes envisage de réserver une vingtaine de cars ( environ 1000 places) et quelque 4000 sièges de TGV.