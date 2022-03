Coupe de France : comment le FC Nantes compte emmener ses supporters au Stade de France

À six semaines de la finale de la Coupe de France, le FC Nantes continue de plancher sur l'acheminement de ses supporters jusqu'au Stade de France. Il envisage de réserver une vingtaine de cars et de réserver 4.000 places de TGV. Une décision définitive pourrait être prise en fin de semaine.

L'impatience des supporters est palpable à six semaines de la finale de la Coupe de France entre l'OGC Nice et le FC Nantes. La première depuis 22 ans pour l'octuple champion de France. Dans les bureaux de la Jonelière, les salariés s'activent afin d'organiser le déplacement de plusieurs milliers de supporters, le 7 mai prochain. Selon les informations de France Bleu Loire Océan, au lendemain des premières informations dévoilées au sujet de la billetterie pour la finale, le club travaille à acheminer une partie de ses supporters et de ses stadiers par la route. En parallèle, des discussions ont été entreprises avec la SNCF pour emmener puis ramener quelque 4.000 supporters en TGV. Explications.

Vers un départ à la mi-journée et un retour dans la nuit

Le club a dores et déjà réservé une vingtaine d'autocars et cherche désormais à trouver suffisamment de chauffeurs disponibles, ce week-end là. S'il y parvient, trois véhicules seront dédiés aux 200 stadiers nantais pour les conduire vers la Plaine Saint-Denis, les autres seront alloués à environ 800 fans des Canaris. Pour l'heure, il est envisagé de faire partir la totalité des cars au même moment, à la mi-journée le samedi, afin de rouler en cortège sur l'autoroute A 11. Pris en charge par les forces de l'ordre à hauteur du péage de Saint-Arnoult, dans les Yvelines, les véhicules seront ensuite escortés jusqu'aux abords du virage nord, zone réservée aux Jaune et Vert, avec une arrivée envisagée au plus tard aux alentours de 19 heures.

En parallèle, le FC Nantes a entamé des négociations avec la SNCF dans l'optique de réserver 4.000 places de train. "Nous avons effectivement été contactés et nous sommes toujours en discussion", indique une source proche du dossier chez le transporteur ferroviaire. Les échanges portent sur plusieurs départs de TGV à partir de 12 heures, le samedi, et un retour dans la foulée du match avec des trains qui quitteraient la gare parisienne de Montparnasse entre 2 et 3 heures, dans la nuit du samedi au dimanche. Dans l'idéal, le club souhaiterait proposer un forfait place + transport mais rien n'est encore figé. Une réunion à ce sujet est dores et déjà prévue en fin de semaine.