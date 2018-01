Houilles, France

Quatre sur cinq. C'est impressionnant. Les Concarnois vont jouer un quatrième 16e de finale de Coupe de France en cinq ans. "C'est historique je crois, ça prouve que Concarneau adore la coupe", s'amuse le capitaine Guillaume Jannez.

Idazza la machine

A Houilles, face au petit poucet de la compétition (Régional 3), les hommes de Nicolas Cloarec n'ont pas tremblé. Deux buts dans le premier quart d'heure (Idazza et Donisa) puis un second d'Idazza en fin de match pour éteindre tout espoir francilien : "J'aurais aimé qu'on mette le troisième plus tôt mais on retient la qualification. En plus, ça permet d'enchaîner des matches et des victoires. Cela nous servira pour décrocher le maintient en championnat", lâche le coach Nicolas Cloarec.

Concarneau a une nouvelle fois pu compter sur son attaquant Saïd Idazza, auteur d'un doublé : "L'an dernier j'avais moins de réussite, là ça va au fond. C'est bien, espérons que ça continue", explique l'attaquant aux sept buts lors des trois derniers tours de coupe.

Les Concarnois connaitront leur adversaire en 16e de finale ce lundi soir.