Coupe de France : on connaît la date et l'heure du match entre St-Pryvé St-Hilaire (N2) et Toulouse (Ligue 1)

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France

Ça y est : l'horaire et la date du match des 32èmes de finale de la coupe de France entre le club de St-Pryvé St-Hilaire (N2) et Toulouse (L1) son fixés. La rencontre se déroulera le samedi 4 janvier à 18H, indique le club du Loiret.

Samedi 4 janvier 2020 à 18 heures

Mercredi déjà, le co-président du club Jean-Bernard Legroux avait annoncé que ce match se jouera au stade du Grand-Clos à St-Pryvé St-Mesmin, où évolue habituellement l'équipe dans le championnat de National 2 (amateur). Reste juste l'aval de la commission de sécurité, qui passe le 23 décembre.

Le club préfère jouer dans son stade de St-Pryvé plutôt qu'à Orléans

C'est un choix du club qui aurait pu jouer à Orléans, au stade de la Source, d'une capacité beaucoup plus importante, comme ce fut le cas lors de la précédente édition de la Coupe de France pour la rencontre entre St-Pryvé St-Hilaire et le Stade Rennais (défaite 2-0 en 16èmes de finale). "On est un club de National 2, on va jouer dans notre stade qui correspond à nos petits moyens de club amateur, qu'on appelle chez nous le stade bungalows", indique Jean-Bernard Legroux.

1.800 spectateurs maximum

A St-Pryvé, le stade pourra accueillir 1800 spectateurs maximum : autant dire que les places devraient se vendre très rapidement, dès l'ouverture de la billetterie, pour la venue d'un club professionnel de Ligue 1.

Ce match sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans le 4 janvier 2020.