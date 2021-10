Coupe de France : on connaît les affiches du 5e tour en Bretagne

Après le 4e tour de Coupe de France qui s'est disputé le week-end dernier, on connaît les affiches du 5e tour pour la région Bretagne. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi. Les clubs de N1 du Stade Briochin et de Concarneau entrent en lice sur ce 5e tour.

Le triage au sort de la coupe de France a été effectué ce mercredi 6 octobre dans les locaux de France 3 Bretagne, un tirage effectué par Faustine Noël, médaillée d'argent en double mixte de parabadminton aux Jeux Paralympiques de Tokyo, et Sarah Conan, miss Bretagne 2021. Voici les affiches pour les deux groupes de la région Bretagne :

Groupe A

Bourg-Blanc (R2) - Gouesnou (R2)

AS Brestoise (R3) - US Concarneau (N1)

Plouvorn (R2) - Locminé St CO. (N3)

Lorient SP (R2) - US Moëlan-sur-Mer (R2)

Paimpol (R1) - Pluvigner (R1)

Ploumagoar (R2) - Vannes (N2)

Pontivy GSI (N3) - Landerneau (R1)

Quimper Kerfeunteun (R2) - Trégunc (N3)

Plouguerneau (R2) - Lannion (N3)

Ploudalmézeau (D1) - Pont-l’Abbé (R2)

US Perros Louannec (R2) - AM. Laique de Coataudon (R3)

Bohars (R2) - Plozévet (R3)

US Montagnarde (R1) - Stade Plabennecois (N2)

Milizac Saint-Pierre (N3) - Ergué Gaberic (R1)

Groupe B

Combourg SC (D4) - Plancoët (R2)

CS Bignan (R2) - Saint-Malo (N2)

Redon (R1) - Stade Briochin (N1)

Plédran (R3) - Muzillac (R3)

Lamballe (R1) - AGL Drapeau Fougères (N3)

Ploërmel (R1) - Pacé (R2)

TA Rennes (N3) - AS Vitré (N2)

Betton CS (R3) - US Liffré (R1)

Auray FC (R1) - OC Montauban (R2)

Pleudihen (R2) - Saint-Brieuc COBSP (R2)

Noyal-Pontivy (R2) - Dinan-Léhon (N3)

Breteil Talensac (R1) - AS Ménimur (R2)

Cesson OC (R1) - Le Rheu (R1)

Brech US (R3) - Guipry Messac (N3)

Les deux équipes de National 1 engagées, le Stade Briochin et Concarneau, se déplaceront, respectivement à Redon et chez l'AS Brestoise. Les matchs se dérouleront les week-ends du 16 et du 17 octobre. Il n'y aura qu'une affiche entre deux équipes évoluant au niveau national : la TA Rennes (N3) recevra l'AS Vitré (N2). Le petit poucet Combourg (D4) reçoit Plancoët (R2).