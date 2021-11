Coupe de France : contrat rempli pour le HAC à Vierzon

Mission accomplie. Le HAC est reparti ce samedi de Vierzon avec la qualification en poche. Malgré l'absence de douze joueurs, et malgré, aussi, l'état déplorable d'un terrain synthétique d'un autre temps, les Havrais ont su faire respecter la hiérarchie. Face à une équipe vierzonnaise qui évolue trois divisions en dessous d'eux, les Ciel et Marine ont plutôt bien maîtrisé leur sujet.

Du grand Abdelli

Après une bonne entame, concrétisée par deux tentatives d'Alioui, les hommes de Paul Le Guen ont certes connu une première période un peu poussive. Mais l'ouverture du score six minutes après la reprise a rendu les choses beaucoup plus faciles. Un but signé Alioui, à la conclusion d'un contre amorcé par Abdelli et parfaitement relayé par Bonnet (0-1, 51e).

Par la suite, Vierzon a affiché trop de limites pour espérer trouver une faille au sein d'une défense havraise toujours aussi solide. Les Ciel et Marine ont scellé leur victoire en fin de partie sur une tête de PI Ba, à point nommé pour reprendre un centre parfait d'Abdelli, auteur d'un match de très bonne facture (0-2, 87e). "Je l'ai trouvé très bon quand l'équipe était très bien. Mais je l'ai trouvé quelconque pendant vingt-cinq minutes en première mi-temps. On est exigeant avec lui parce qu'il a du talent, réagissait Paul Le Guen. .

"Je suis très content de ce que l'on a fait, ajoutait le coach. C'était piégeux et on s'en sort. On a eu une période un peu difficile au cours de la première mi-temps, mais on n'a pas concédé énormément d'occasions, alors que nous, on a su s'en procurer. Je craignais particulièrement ce match contre cette équipe-là, sur ce terrain-là. Avec toutes les absences, j'étais en alerte. Le match m'a plu dans la façon de le mener. On a su ne pas s'énerver, au contraire, on a su rester assez tranquille. Dans l'attitude, c'était bien."

Un état d'esprit irréprochable. Alexandre Bonnet

"Le contexte était compliqué sur un terrain difficile et avec un environnement favorable à l'équipe adverse, soulignait de son côté le capitaine Alexandre Bonnet. Il fallait faire le job avec une équipe remaniée, et on l' a fait. Dans la lignée de ce début de saison, on a montré que le groupe était compétitif, performant et avec un état d'esprit irréprochable."

Au 8e tour, le HAC affrontera Chauvigny (N3) dans deux semaines dans la Vienne.