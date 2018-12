Coupe de France de foot : avant d'affronter Niort, les Bergeracois ont repris l'entraînement "sereins"

Bergerac, France

Ils n'ont eu le droit qu'à une petite semaine de vacances après leur victoire en championnat face à Trélissac. Ce samedi 29 décembre, les joueurs du Bergerac Périgord Football Club ont retrouvé le terrain du Pont Roux pour deux entraînements. Dans moins d'une semaine, ils sont attendus pour un grand rendez-vous face à Niort. L'équipe de Ligue 2 se déplace à Bergerac pour disputer les 32e de finale de la Coupe de France. Un événement pour le club qui évolue en National 2.

Dès 10h, le groupe de Nicolas Le Bellec a rechaussé les crampons pour une séance de décrassage. "On essaie de retrouver des sensations avec le ballon. Je vois que les garçons sont dans un bon état d'esprit avec une véritable envie de reprendre. Ils ont l'air sereins. On va préparer ce match comme on prépare d'autres matches de championnat." L'entraîneur des Bergeracois a observé les Chamois. "Je connais leurs qualités, ils ont un bon classement. On va trouver les failles pour pouvoir les exploiter."

4.500 personnes attendues à Gaston Simounet

"La coupure a fait du bien et les deux victoires en championnat ont apporté une énergie positive. On est heureux de se retrouver entre les fêtes pour pouvoir offrir un bon moment aux supporters. On retravaille les bases et la pression va sûrement monter dans la semaine," confie Medhi Belbachir, milieu de terrain du BPFC. "On joue la qualification, mais sans trop de pression, même si on sait qu'elle va arriver au fil de la semaine,"

Le match entre Bergerac et Niort se jouera le samedi 5 janvier à 15h au stade Gaston Simounet. Il sera retransmis en intégralité sur France Bleu Périgord. Il reste encore des places pour assister à cette rencontre. Les prix varient de 8 à 15 euros. Les réservations peuvent se faire en ligne. Les places peuvent aussi être retirées à l'Intermarché de Creysse, au Leclerc de La Cavaille, à la Fnac et directement au club.