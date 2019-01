Coupe de France de foot : Bergerac sort par la grande porte, battu 2-3 par Orléans

Bergerac, France

Bergerac recevait Orléans en 16ème de finale de la Coupe de France au Stade Gaston Simounet

Coup d'envoi 18.30 devant près de 3000 spectateurs dans le froid. Bergerac se montre un peu plus à son avantage durant cette première demi-heure. Orléans concède 5 corners. Un peu plus de détermination côté Bergeracois, mais pas d'occasions franches. Il ne manque que de concrétiser. Seule vraie occasion pendant le temps additionnel pour Bergerac. 0 à 0 à l'issue de la 1ère mi-temps.

Tribune du Stade Gaston Simounet © Radio France - Benjamin Fontaine

Au retour des vestiaires, Orléans hausse son niveau de jeu, une perte de balle bergeracoise et les visiteurs ouvrent le score. 0-1 pour Orléans à la 51ème minute. Bergerac réagit et obtient 2 occasions, mais sans réalisme. Durant le dernier quart d'heure, le BPFC doit prendre des risques et s'expose aux contres d'Orléans. Changement tactique effectué par le coach bergeracois, Nicolas Le Bellec qui se retrouve avec 5 joueurs offensifs sur la pelouse. Orléans marque et tue quasiment tout suspens, 0-2 à la 78ème minute. Mais Bergerac inscrit son but par l'intermédiaire de Pinto à la 88ème minute, 1-2 et relance l'intérêt du match. Bergerac égalise durant le temps additionnel, à la 95ème but de Diego Gomez, 2-2. Mené 2 à 0 Bergerac revient de loin, et s'offre le droit d'y croire encore. Prolongation.

Durant la première partie des prolongations, Orléans refroidit le public, et reprend le score à son compte. 2-3 à la 99ème minute. 105ème minute, la barre transversale sauve Orléans d'une égalisation des locaux.

Bergerac ne retrouvera pas les huitièmes de finale de la Coupe de France, comme ce fut le cas, il y a deux ans. Mais l'aventure restera belle.