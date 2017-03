Coupe de France de foot : Bergerac s'incline face à Lille (1-2)

Le Bergerac Perigord Football Club disputait son huitième de finale de Coupe de France ce jeudi soir face à Lille. Les Bergeracois se sont inclinés.

En première mi-temps les Bergeracois résistent bien face aux Lillois. La défense se montre efficace face aux quelques occasions des joueurs du Losc. Bien en place, l'équipe a pourtant du mal à garder le ballon. A la 15e minute, sur un coup-franc, Covin frappe mais ne trouve personne pour répondre. Après une longue phase d'observation sans rélles occasions les deux équipes rentrent au vestiaire.

Au retour, les Lillois mettent la pression sur les Périgourdins. Des Bergeracois qui semblent à la peine physiquement. A la 25e minute, Chevalier tire un coup-franc qui passe au-dessus du but lillois. Le BPFC patauge et commet quelques erreurs. La fatigue se fait sentir. A la 69e minute Rony Lopes marque le premier but lillois. Après une fin de match cahotique le BPFC égalise à la 90e minute. Tout s'accelère dans les dernières minutes. A la 92e minute Eder plante le deuxième but lillois et scelle le sort de Bergerac.