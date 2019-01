Coupe de France de foot : Bergerac "serein" avant d'affronter Orléans en 16e de finale

bergerac

Comme un air de déjà-vu. Ce mercredi 23 janvier, Bergerac, club amateur de National 2 reçoit Orléans, club de Ligue 2 au stade Gaston Simounet pour les 16e de finale de la Coupe de France de football. Il y a deux ans, à ce même stade de la compétition, le BPFC s'était imposé 2-0 face à Lens, autre club de Ligue 2. Les Bergeracois rêvent de reproduire cet exploit.

Après une période compliquée, les hommes de Nicolas Le Bellec reprennent du poil de la bête. Ils viennent de signer une nouvelle victoire ce week-end face au Stade Bordelais. De son côté, Orléans est dans le doute. Douzièmes au classement de Ligues, les joueurs viennent d'enchaîner deux défaites et se sont péniblement qualifiés pour les 16e de finale.

"Ça va se jouer sur la motivation" - Paul Maso

"J'ai du mal à entendre que ce match va être plus facile que face à Niort. Ça reste deux équipes de Ligue 2. Leurs dynamiques sont différentes mais elles sont plus fortes que nous. Les individualités sont là. Il faut être conscient que la tâche sera difficile," confie l'entraîneur Nicolas Le Bellec. "Ils ont un niveau de base intéressant qu'ils vont vouloir nous imposer. Ça va se jouer sur la motivation et l'envie de se dépasser. Il faut un stade plein, des partenaires heureux de venir et des Bergeracois à 200% derrière l'équipe," assure Paul Maso, le directeur sportif du BPFC.

L'envie de revivre des émotions fortes

De leurs côtés, les joueurs comme Abdel Jamaï, qui ont connu la victoire face à Lens, ont envie de revivre cette ferveur. "Ça reste gravé dans la mémoire. Ce serait magnifique d'aller en huitième pour la ville, les supporters et le club. On va jouer toutes nos cartes," assure le défenseur central. "Pour beaucoup d'entre nous c'est une première. On a envie de vivre ces émotions fortes comme celles vécues face à Niort. On a retrouvé la réussite en championnat donc on a un capital confiance au maximum," ajoute le milieu de terrain Clément Badin.

Match à vivre en intégralité sur France Bleu Périgord

Au moins 1.300 places ont été vendues selon le club. D'autres seront en vente au secrétariat ce mercredi et au guichet avant la rencontre. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 18h sur France Bleu Périgord avec Xavier Dalmont et Francis Lacour.