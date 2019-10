Coupe de France de football : et à la fin, il ne reste qu'un Girondin

Hécatombe dans les clubs girondins lors du 6ème tour de la Coupe de France de foot. Seul le FC Saint-Médard-en-Jalles passe au tour suivant. Le président du club Maurice Portes est ravi et espère bien aller un peu plus loin.

Bordeaux - France

Un seul rescapé pour les six clubs girondins encore engagés en Coupe de France ce week-end. Le FC Saint-Médard-en-Jalles (R1) verra le 7ème tour après sa victoire 3-1 sur le FC Mascaret (R2). Pour les autres représentants de Gironde, les tirs au but ont été fatals : Lège Cap Ferret (N3) contre l'Aviron Bayonnais (N3), le Stade bordelais (N2) contre Bergerac (N2), le FC Portes de l'Entre-deux-Mers (R1) contre Sireuil (R2), tous ont pris la porte après la séance de penalties. Mérignac de son côté n'a pas pu faire de miracle contre Trélissac (1-0).

J'aimerais bien passer un tour de plus ! - Maurice Portes, président du FC St-Médard-en-Jalles

Pour le FC Saint-Médard-en-Jalles, après un début de championnat compliqué, la victoire au 6ème tour de la Coupe de France fait beaucoup de bien et soulage le président du club Maurice Portes.

France Bleu Gironde : vous êtes le dernier représentant girondin en Coupe de France, quel objectif vous vous fixez ?

Maurice Portes - J'aimerais bien passer un tour de plus. Il y a l'aspect sportif mais aussi l'aspect financier. On a un petit budget, la moitié de celui de certains clubs de R1. Si on arrivait par bonheur au 8ème tour, ça nous permettrait l'achat d'un minibus.

On vous sent soulagé par cette victoire....

Il était temps qu'il arrive ce match ! En championnat on est sur quatre matchs, quatre défaites, on a tout le temps des joueurs blessés...mais là on avait une équipe complète. Ils ont fait un vrai jeu construit pour un match de coupe. Même quand on menait 3-0, ils ont continué à faire le jeu. Ce n'est pas seulement la Coupe qui m'intéresse, je veux que ce soit le point de départ pour le redressement en championnat.

Cette victoire va lancer votre saison ?

Je suis convaincu que le prochain match de championnat on le gagne et le suivant aussi. L'équipe a vraiment démarré aujourd'hui. Mercredi je suis allé dans le vestiaire -j'y vais rarement- et j'ai passé une soufflante parce que je voulais plus de solidarité et d'énergie : ils ont répondu présents.

Je comptais sur la victoire et ils l'ont obtenue avec la manière

La victoire couronne aussi les efforts de mon manager général bénévole Lassina Diabaté (ancien international ivoirien des Girondins de Bordeaux, ndlr), Il s'implique énormément. Ce [dimanche] matin quand je suis arrivé, je l'ai trouvé en train de balayer la salle où on fait la collation ! Il a choisi de faire venir des jeunes, de faire monter des jeunes aussi de chez nous.

Saint-Médard-en-Jalles connaîtra son futur adversaire ce mercredi

Le FC Saint-Médard-en-Jalles connaîtra son adversaire mercredi. Le tirage au sort des affiches du 7ème tour, avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, aura lieu pour la première fois à Clairefontaine, à 11h30. Les matchs se joueront les 16 et 17 novembre.