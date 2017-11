Coupe de France de foot : Geispolsheim rêve de faire tomber le Stade de Reims

C'est l'affiche du 7ème tour de la coupe de France de foot en Alsace. Geispolsheim (Régional 2, la 7ème division) reçoit dimanche le Stade de Reims, le leader de la Ligue 2. Une belle fête en perspective pour ce club de la banlieue de Strasbourg.

Geispolsheim ne pouvait affronter plus gros poisson au 7ème tour de la coupe de France de football. L'équipe bas-rhinoise, qui évolue en Régional 2 (la 7ème division), reçoit dimanche après-midi (14h30) le Stade de Reims, leader de la Ligue 2. Cinq divisions séparent les deux équipes.

Excités comme des fous

Pour le défenseur de Geispo Hugo Martinez, 20 ans, c'est le match d'une vie : "On est tous excités comme des fous, on ne pense qu'à ça. Tout le monde est derrière nous, les bénévoles travaillent dur. On est habitués à jouer devant 100 - 200 personnes. Là il y aura peut-être 2 900 spectateurs. On n'a rien à perdre, on va se battre avec l'envie et le coeur. Dans notre petite carrière d'amateur, c'est une petite lueur d'espoir pour peut-être voire plus haut. On a toujours ce rêve de gosse qui traîne dans un coin de la tête".

Avec le souvenir de Colmar

Les chances de qualification du FC Geispolsheim 01 (né en 2001 de la fusion des deux clubs de Geispolsheim-village et de Geispolsheim-gare) sont infimes, mais l'entraîneur Alexis Maître veut croire à l'impossible. "On s'attaque à une montagne, maintenant avec l'insouciance, il y a une petite étincelle d'espoir. A nous de souffler très fort sur cette étincelle pour mettre le feu".

Il y a 4 ans, le FC Geispolsheim avait déjà réalisé un exploit en coupe de France en éliminant Colmar, qui jouait alors en national.