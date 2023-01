Coupe de France de foot : l'ES Thaon face à un grand défi contre le FC Nantes

Il y a des jours qui sortent du lot et qui bousculent la vie d'un club amateur de football. Ce dimanche en fait partie pour l'ES Thaon, dernier club lorrain rescapé en Coupe de France de football. A 18h30, les Vosgiens de National 3 (5ème division) affronteront le FC Nantes, dernier vainqueur de la compétition. "C'est un club de Ligue 1, engagé en Coupe d'Europe et on est très content de les jouer, c'est aussi ça la Coupe de France", commente le coach Romain Chouleur.

Romain Chouleur, entraîneur de l'ES Thaon, cette semaine © Radio France - Arthur Blanc

Ce dernier connaît bien ses adversaires du jour. Au Stade de la Colombière d'Epinal ce dimanche, il croisera pour la 3ème fois en 12 ans les Canaris. Les deux premières, c'était à l'époque où il était encore joueur. "A chaque fois un 22 janvier", sourit-il. En 2011, tout d'abord, alors sous les couleurs de l'US Raon, il avait inscrit un but malgré la défaite. Puis, il y a eu l'épopée du SAS Epinal en 2012-2013, et cette victoire aux tirs-aux-buts dans ce même stade de la Colombière. "Comme on l'a dit, jamais 2 sans 3. Les deux premières étaient réussies alors j'en espère autant pour la troisième."

Ne rien lâcher

Evidemment, la marche semble très haute pour les Thaonnais. Trop haute ? Pas forcément selon Romain Chouleur. "Il faudra encore un gros état d'esprit, comme on l'a montré sur les tours précédents. Il faudra un match parfait, mais peut-être cette fois-ci encore plus que parfait. Mais poussés par un public encore plus nombreux, je suis sûr qu'ils sont encore capables de faire quelque chose de grandiose", confie le coach.

On vivra cet événement sur France Bleu Lorraine dès 17h30 ce dimanche. Laurent Pilloni et Johan Gand depuis le Stade de la Colombière vous feront vivre cette rencontre.