Coupe de France de foot : l'Olympique Strasbourg petit poucet de la compétition !

L'Olympique Strasbourg a réalisé un nouvel exploit en Coupe de France. Le club du quartier de Cronenbourg a sorti Epinal 1 à 0 et rêve maintenant d'affronter une équipe de Ligue 1 en 32èmes de finale de la compétition.

La joie du gardien de but Arthur Sohn et des supporters de l'Olympique Strasbourg

Strasbourg, France

Le petit poucet de la Coupe de France de football est désormais Alsacien ! Il s'agit de l'Olympique Strasbourg (Régional 2, le 7ème niveau français), qui a éliminé ce dimanche Epinal (une formation de National 2) 1 à 0. Il reste une équipe de Régional 3 (l'Entente Crest Aouste), dont le match a été reporté ce week-end, mais pour l'instant l'Olympique est la plus petite équipe qualifiée pour les 32èmes.

C'est un véritable conte de fée, car jusqu'à présent, l'Olympique Strasbourg n'avait jamais dépassé le 4ème tour de la compétition. Il a donc déjà franchi cinq tours supplémentaires et il peut désormais rêver d'une affiche face au PSG ou à l'OM en 32èmes de finale.

"On est aux anges, s'enthousiasme Mohamed Khettab, l'entraîneur de l'Olympique Strasbourg. Arriver en 32èmes de finale pour un petit club de quartier, c'est un véritable exploit. Avec les joueurs, on a du mal à réaliser qu'on fait partie des 64 dernières équipes qualifiées . Au coup de sifflet final, je n'ai jamais vu autant de gens heureux qu'aujourd'hui. Pour les joueurs, le club, le quartier de Cronenbourg, c'est un bon moment".

L'Olympique Strasbourg sera fixé sur son sort dès ce lundi soir. Le tirage au sort des 32èmes de finale débute à 20h30. Trois équipes alsaciennes sont encore en lice. Ils sont tous dans l'Eurométropole : l'Olympique Strasbourg, le Racing qui fait son entrée dans la compétition et Schiltigheim qui a battu Biesheim 2 à 1 samedi. Illkirch-Graffenstaden et Saint-Louis Neuweg ont été éliminés ce week-end par des équipes de Ligue 2, respectivement Sochaux et Nancy.