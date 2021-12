Coupe de France de foot : le calendrier des 32èmes de finale pour les 6 derniers clubs d'Île-de-France

Après le tirage au sort ce lundi soir, on a désormais une vision plus claire de ce qui attend les 6 clubs franciliens encore engagés en Coupe de France de foot. A l'aube de ces 32èmes de finale, les dates et horaires ont été dévoilés par la Fédération française de foot. Trois d'entre-eux, le Red Star (N1), Linas-Montlhéry (N3) et le Paris FC (L2), seront opposés à des clubs de Ligue 1.

Le calendrier de ces 32èmes de finale pour les clubs franciliens

Vendredi 17 décembre :

Paris FC (L2) - Olympique lyonnais (L1) : 21h

Samedi 18 décembre :

Sarre-Union (N3) OU Solidarité scolaire (R1 - Guadeloupe) (les deux s'affrontent ce dimanche 5 décembre) - FC Versailles (N2) : 13h45

(N2) : 13h45 Vénissieux FC (R1) - Créteil Lusitanos (N1) : 16h

Dimanche 19 décembre :