Coupe de France : le DFCO se déplace à Louhans-Cuiseaux

Un derby pour son entrée en lice en coupe de France. Le DFCO pensionnaire de Ligue 1 se déplace samedi au stade du Bram à Louhans-Cuiseaux (Saône-et-Loire) pour y affronter le club qui évolue en CFA 2. Match piège pour Dijon ?

Tous les ans, tous les regards se portent sur le petit poucet qui affronte le grand club. En championnat de Ligue 1, Dijon le promu a cette étiquette du petit, et ce, quel que soit l’adversaire, mais pour son entrée en lice en Coupe de France, le Club dijonnais se retrouve dans la position du favori. Dans cette position de celui qui a tout à perdre.

Et parce que le gaulois, même Bourguignon, est friand d’exploits, le DFCO va devoir remettre l’ouvrage sur le métier et justifier son statut : chronique d’un piège annoncé.

Chronique d'un match piège annoncé

Bien sûr Dijon même avec ses blessés, sa défense remaniée et ses joueurs partis participer à la coupe d’Afrique des nations a largement les capacités de se défaire d’une équipe qui évolue en cinquième division. Oui le DFCO est supérieur, et si le match se joue 100 fois, il a toutes les chances de s’imposer 99 fois. Mais s’il y a une chance sur 100 que Louhans-Cuiseaux s’impose, ce pourrait être ce samedi sous un froid glacial, pour un match de reprise après les fêtes, dans un stade du Bram comble et qui se rappellera les heures glorieuses des Bressans.

Car, vous l’aurez compris l’alignement des planètes semble propice à l’improbable, le terrain sera probablement compliqué (gel), les joueurs dijonnais sans trop de repères après plusieurs jours de travail physique intensifs, quant aux « amateurs » de Louhans-Cuiseaux, sans doute hyper-motivés.

Important, mais pas seulement pour la coupe

Pour éviter le piège, dans lequel Dijon est tombé l’an passé à Sarreguemines, le coach, Olivier Dall’Oglio, alignera ce samedi ses meilleurs joueurs, au passage on notera le retour dans le groupe de Florent Balmont et de Marvin Martin. C’est dans ce genre de match que l’on découvre de la nature et du mental d’un groupe.

Au-delà du résultat, l’entraîneur dijonnais, jugera sur pièce de l’envie des siens. L’objectif numéro 1 étant le maintien en Ligue 1 de foot, pour cela il faudra des guerriers jusqu’à la fin pour décrocher le graal. Dijon doit montrer ce samedi face à des amateurs qu’il a les moyens mentaux de ses objectifs et cela passe par un succès face à des amateurs ; et c’est pour cela que le foot est beau !

Coup d'envoi de la rencontre, si les conditions météo le permettent, à 18h au stade du Bram à Louhans-Cuiseaux.