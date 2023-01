Coupe de France de Foot : Rodez sort Monaco et savoure son exploit

C’est une des sensations de ces 32emes de finale de la Coupe de France de Football. Dix-septième de Ligue 2 et première équipe relégable, le RAF a créé la sensation ce samedi soir à Monaco.

Les Ruthénois se sont imposés face aux joueurs de Paul Clément. A la 37eme minute l’AS Monaco menait pourtant 2 buts à 0. Mais les Aveyronnais n’ont rien lâché. Ils l’emportent aux tirs au but et se qualifient pour les 16es de finale. Au 7e tour, Rodez s'était qualifié aux tirs au but, en éliminant Saint-Étienne.

Une performance qualifiée "d'historique" par la ville de Rodez. Le RAF lui estime que c'est une incroyable "performance collective". Pour le coach Didier Santini cette victoire "tire le groupe vers le haut. On a montré beaucoup de valeurs, mais il faut vite retourner dans notre championnat."