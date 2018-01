Alsace

Fin de l'aventure pour Schilik.

Les joueurs du Sporting Schiltigheim ont été lourdement battus par l'AJ Auxerre 5 à 1 ce samedi après-midi au stade de l'Aar à Schiltigheim. Tous les buts ont été inscrits en deuxième période. Le score très sévère ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Les Schilikois ont dominé la première mi-temps et auraient du mener au score. En revanche, ils se sont effondrés après l'ouverture du score auxerroise.

Le Racing entre en lice face à Dijon.

Les deux équipes présentent un profil très similaire, elles sont plutôt joueuses, portées vers l'avant et ont bien réagi après un début de saison compliqué en Ligue 1 (elles comptent 24 points toutes les deux). _"_C'est un match intéressant mais pas capital pour nous, annonce l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. On a eu la malchance de tirer une équipe de Ligue 1, même si l'important c'est de recevoir. On a l'ambition de passer ce tour, même si la coupe ça n'est pas l'objectif numéro un de la saison. C'est difficile pour un club comme le nôtre de fixer un objectif en Coupe. Quand t'es l'un des quatre gros du championnat, tu peux te dire voilà cette année je voudrais gagner une coupe. Pour nous c'est un peu plus compliqué, on peut se faire ramasser par une équipe de Ligue 2 ou National, la preuve ça nous est arrivé l'année dernière". La rencontre qui débute ce dimanche à 14h15 est à vivre en intégralité sur France Bleu Alsace.

Still vise l'exploit face à Troyes

C'est l'affiche la plus déséquilibrée de ces 32èmes de finale de la Coupe de France. 7 divisions séparent le petit poucet Still (Régional 3, huitième division française) de Troyes, l'équipe de Ligue 1. Les joueurs de la vallée de la Bruche vivent un rêve éveillé cette saison même s'il a de fortes chances de s'achever ce dimanche (coup d'envoi à 17h30 à Molsheim). "C'est un cadeau de Noël rallongé, s'enthousiasme le président de Still Denis Hildenbrand. _On a une chance sur un million de gagner_, ça va être compliqué, mais Dame Coupe fait parfois des surprises".

Mission difficile pour Biesheim à Fleury

La tâche s'annonce compliquée aussi pour le seul représentant haut-rhinois de ces 32èmes de finale. Biesheim (National 3) se déplace à Fleury en région parisienne, chez le leader de sa poule de National 2. Mission difficile mais pas impossible pour les joueurs d'Hervé Milazzo.