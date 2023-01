Coupe de France : Thibaut Holveck, bénévole à Thaon-les-Vosges et supporteur du FC Nantes

"Je suis fan du FC Nantes depuis que j'ai onze ans", confie Thibaut Holveck, 48 ans aujourd'hui. Lui qui a toujours habité les Vosges explique être d'abord tombé amoureux du maillot des Canaris : "c'était rayé de haut en bas, le jaune et vert, c'est ça qui m'a donné envie." Il y a aussi des joueurs des années 90, puis de début 2000 : "Reynald Pedros, Patrice Loko, Stéphane Ziani, Nestor Fabri, Mickaël Landreau". Ce qu'il aime surtout chez les Canaris alors, "c'est le jeu collectif."

En digne supporteur, il suit aussi le club quand ça va moins bien, au milieu des années 2000 notamment : "quand il y a eu la relégation, on se demandait quand on allait retrouver l'élite."

Et pourtant, Thibaut, qui travaille dans la logistique pour un équipementier automobile, n'a jamais mis les pieds à la Beaujoire, le stade de Nantes : "les vacances c'est plus dans le sud que du côté de l'Atlantique. Et puis ça fait un bout quand même depuis chez moi, les Vosges." Il se souvient cependant avoir vu jouer les Nantais, en vrai, en 2013 : un 16e de finale face à Epinal. Un souvenir douloureux pour Nantes, alors en Ligue 2, éliminé par plus petit que lui aux tirs au but.

Il espère échanger un peu avec les Canaris

Là, pour cette rencontre, Thibaut Holveck avoue que son cœur restera vosgien. Il aimerait bien un nouvel exploit de Thaon, tombeur de Sochaux puis d'Amiens (Ligue 2) lors des deux derniers tours. "Après, si Nantes gagne... Il y aura quoi qu'il arrive l'une de mes équipes en 8e." Son pronostic ? : "un partout et une séance de tirs au but". Une épreuve qui a, jusqu'ici, sourit aux Vosgiens, qui ont ainsi sorti Sochaux et Amiens.

Ancien joueur de l'E.S Thaon, Thibaut Holveck est aussi bénévole au club et sera présent ce dimanche au match : "je serai au stade dès 13h pour finaliser les derniers préparatifs. Si je peux aller voir les joueurs nantais et l'entraîneur Antoine Kombouaré, j'irais." Avec l'espoir d'une ou plusieurs photos en souvenir.

