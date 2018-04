Saint-Palais-sur-Mer, France

Il y aura un Charentais-Maritime sur la pelouse du Stade de France, le 8 mai prochain, pour la finale de la Coupe de France.

Kevin Rocheteau, 24 ans, joue sous les couleurs des Herbiers, mais il a débuté au club de foot de Royan/Vaux-sur-Mer.

Alors, levons le suspens tout de suite... non, il n'est pas de la famille de Dominique Rocheteau, Charentais-Maritime aussi, joueur emblématique du club de St Etienne dans les années 70. Ils ont juste en commun leur passion pour le football !

"D'ailleurs, très très petit, il était toujours ballon au pied. Dans la cour de récréation, dans un petit stade à côté de la maison... au lieu de faire ses devoirs, il était avec un ballon" confie sa mère Régine... "mais il les faisait quand même ses devoirs ! " rajoute-t-elle dans un sourire.

Son ancien entraîneur du club de Royan/Vaux-sur-Mer, se souvient d'un "petit déterminé, qui voulait tout le temps marquer. Il était obstiné devant le but. Il a une belle carrière devant lui" assure Pascal Ferré.

Coupe remportée lors d'un tournoi à Royan. - Famille Rocheteau

Toute la famille au Stade de France

En attendant, Kevin Rocheteau savoure la qualification, même s'il a du mal encore à saisir l'ampleur de l'exploit reconnait sa mère. "Nous aussi, on a du mal à se rendre compte. Vous savez, on le suit toujours, que ce soit aux Herbiers ou pour la coupe de France... alors évidemment on sera au Stade de France le 8 mai". Pour participer à une belle fête. Face au PSG ou à Caen, le match se joue ce mercredi soir.