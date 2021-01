Coupe de France de foot : un seul club manchois encore en lice à l'issue du 6e tour

L'aventure de la coupe de France de foot est terminé pour l'équipe Ouest Cotentin défaite ce dimanche 31 janvier lors du sixième tour face à Falaise, une équipe du même rang en R2, sur le score de 1 à 0

Un match qui se jouait à huis clos au stade des Pieux avec quelques spectateurs derrière les grillages malgré la pluie. A l’image de l’ensemble des clubs amateurs toujours qualifiés en Coupe de France, les joueurs n’ont eu qu’une dizaine de jours de réelle préparation avant ce rendez-vous.

De la déception donc mais aussi de la fierté pour Anthony Prunier, l’entraîneur de Ouest Cotentin " On prend un but sur notre seule erreur de première mi-temps. Mais on a fait un vrai match de foot, et un vrai match de coupe. Falaise aussi ,bravo à eux. "

On va garder les bons souvenirs, on est un club amateur, on retourne au boulot demain mais cette épopée; les joueurs en parleront à leurs enfants et petits-enfants

Physiquement les joueurs ont fait le maximum dit Maxime Hamel le milieu défensif de Ouest Cotentin qui reste sur une superbe aventure : "il a manqué 2 ou 3 détails, mais c'est la première fois que le club arrive là. Avec tout ce qui s'est passé on a créé un groupe incroyable et ça va rester graver dans nos mémoires et celle du club"

Avranches seul encore en lice

C'est fini aussi pour Saint-Lö sorti ce dimanche 31 janvier de la Coupe de France par Vire 1 à 3. Il ne reste donc plus qu'un club manchois en lice, Avranches s'est qualifié pour le prochain tour face à Evreux et jouera Quevilly-Rouen dans un choc de National .

3 clubs du Calvados poursuivent donc l'aventure, Vire, Falaise et l'AG Caen.