Coupe de France de football : Clermont éliminé après les tirs au but à Marignane

Le Clermont foot n'ira pas en 16e de finale de la coupe de France. Les Clermontois sont tombés à Marignane après la séance des tirs au but. Pourtant, les provençaux ont évolué en infériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre.

Ils avaient pourtant fait le plus difficile. Les Clermontois avaient ouvert le score en première période grâce à Franck Honorat. Et pensaient ensuite profiter de leur supériorité numérique après le carton rouge et l'expulsion de Julien Behaim.

Pas d'aventure en coupe de France

Mais la seconde période était plus favorable aux provençaux qui parvenaient à égaliser. La prolongation ne donnera rien. Et la séance des tris au buts a tourné au cauchemar pour les Clermontois (3-0). Une sortie par la petite porte.

Ce dimanche, Le dernier des trois représentants auvergnats entre en scène. Aurillac-Arpajon (N3) va devoir jouer ce 32e de finale à l'extérieur. Qui plus est, chez un adversaire hiérarchiquement supérieur. Les Cantalous joueront à 17h15 à Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) dans le Loiret. Il ne reste plus qu'une chose à faire pour espérer fêter les 40 ans du club à la maison : se qualifier.