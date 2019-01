Coupe de France de football : après le Puy et Clermont, le FC Aurillac éliminé

Aurillac, France

Les Loirétains ont commencé fort pour ces 32e de finale de la Coupe de France. L'attaquant ivoirien Fabrice Seidou a ouvert le score dès le début du match.

Une première période fatale pour le FC Aurillac

Les cantaliens ne se sont pas laissés impressionner pour autant. Dès la 15ème minute, le buteur aurillacois Pierre Jamin égalise. Mais, quinze minutes plus tard, l'attaquant loirétain, Fabrice Seidou revient à la charge. Saint-Pryvé Saint-Hilaire inscrit son deuxième but. Cela s'enchaîne un peu avant la mi-temps, Aboubabacar Ouatarra frappe à l'entrée de la surface et inscrit le troisième but pour Saint-Pryvé Saint-Hilaire.

En début de seconde période, Aurillac a tenté de reprendre le dessus. Mais les échanges entre les deux équipes se sont rapidement dégradés, minés par beaucoup de fautes. Les cantaliens n'ont pas réussi à revenir dans le jeu.

Les trois équipes auvergnates n'ont pas décroché leur ticket pour les 16e de finale de la Coupe de France. Le Puy et le Clermont Foot, ont déjà été éliminés ce samedi.