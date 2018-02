Après l'ouverture aux abonnés dès jeudi, le grand public avait rendez-vous ce vendredi matin pour prendre leurs places pour le huitième de finale de la coupe de France opposant le GF38 et Strasbourg au stade des Alpes. À la mi-journée, plus de 5.500 tickets ont déjà trouvé preneur.

Grenoble, France

C'était attendu, pas de files d'attentes interminables devant le guichet du stade des Alpes comme c'était le cas en 2014, quelques jours avant le tant attendu GF38-OM. Mais pas de panique, l'enceinte grenobloise devrait être bien garnie le jour J. À la mi-journée, pour le premier jour de vente au grand public, 5.500 places, dont 400 en VIP, avaient déjà trouvé preneurs.

"Il ne faut pas louper ça" - Nicolas, 24 ans, supporter du GF38

Parmi ceux qui ont pris leur précautions, Nicolas, 24 ans, ne voulait "pas louper ça". Un week-end sur deux au stade des Alpes, le jeune homme ne voulait absolument pas manquer la "belle ambiance" en prévision pour ce huitième de finale de la coupe de France. Pierre, 59 ans, lui vient un peu moins au stade depuis quelques années, mais "en coupe tout est possible", et il table sur une victoire du GF38. "Tout est possible, y compris de battre le Paris Saint Germain au tour suivant (rire)".

"C'est l'occasion de voir un match contre des professionnels" - Nathan, 22 ans, pour sa première au stade des Alpes

Il y a les supporters, les vrais, et ceux, comme Nathan qui profitent de l'occasion pour "découvrir le stade des Alpes et le GF38". L'étudiant qui espère voir Grenoble battre Strasbourg pour un quart de finale contre Lyon, "c'est l'équipe que je supporte", et en plus c'est un derby ! Enfin Mehdi, 27 ans, lui a été missionné par les collègues de travail pour aller chercher les places, "d'après ce qu'on m'a dit ça va être compliqué de gagner mais bon, on ne sait jamais !". Espérons pour les deux hommes qu'une victoire leur donnera l'envie de revenir au stade.

La billetterie en ligne ouvrira lundi

La billetterie au stade des Alpes est ouverte vendredi et samedi de 10h à 19h. Vous pouvez aussi aller chercher vos places dans les magasins Carrefour en Isère (Meylan, Saint-Égrève, Échirolles et Voiron) et dans la banlieue de Chambéry (Chamnord et Bassens). La billetterie en ligne ouvrira elle lundi, uniquement s'il reste encore des places.