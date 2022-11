Coupe de France de football : "On a nos chances contre Bordeaux" assure le président du Trélissac FC

"On va tout tenter pour se qualifier, on a nos chances." Le Président du Trélissac Football Club, Fabrice Faure, y croit, avant le match ce samedi soir face à Bordeaux, pour le 8ème tour de la Coupe de France. Les Périgourdins, club de national 2, reçoivent les Girondins de Bordeaux, actuels deuxième de Ligue 2. Le match a lieu au stade Francis Rongiéras, à Périgueux , à 20h.

"On n'a rien à envier aux club de Ligue 2"

Les Trélissacois sont en difficultés actuellement dans leur poule de national 2 (14ème) mais le président espère un exploit. "Les clubs de national 2 sont toujours performants en Coupe de France, explique-t-il au micro de France Bleu Périgord. On est pas très reconnu en Dordogne, c'est un peu dommage, mais le niveau est très élevé". "On n'a rien à envier aux club de Ligue 2" assure Fabrice Faure. L'an dernier, le TFC a perdu au 8e tour de la Coupe de France, face à Toulouse, déjà un club de Ligue 2.

Encore 3.000 places à vendre

Cette fois le match a lieu à Périgueux et pas au stade Firmin Daudau, à Trélissac, pour permettre d'accueillir plus de spectateurs. "On peut aller jusqu'à 8.000 personnes, précise le président. Je pense qu'on sera samedi entre 5 et 6.000 spectateurs." Il reste encore environ 3.000 place à vendre selon lui.

Les billets en tribune pour les adultes sont à 22 et 27 euros. Des tarifs jugés chers par certains supporters sur les réseaux. "On doit payer la TVA, les frais d'émissions de tickets en ligne, les frais d'organisation et surtout les stadiers", répond Fabrice Faure, qui peut aussi compter sur l'aide de la ville de Périgueux, pour les installations.