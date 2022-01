Coupe de France de football : affronter Saint-Etienne, un "rêve éveillé" pour les deux stéphanois de Bergerac

Antoine Letiévant et Samir Bakir, les deux joueurs du BPFC originaires de Saint-Etienne. Ils ont grandi dans l'amour des Verts.

Ils se sont pris dans les bras pour sauter de joie à l'annonce du tirage. Le latéral Antoine Letiévant et l'attaquant Samir Bakir, tous deux joueurs du Bergerac Périgord Football Club, sont tous les deux originaires de Saint-Etienne. Ils vont jouer le huitième de finale de la Coupe de France le weekend du 29 et 30 janvier contre le club qui a bercé leur enfance. Peut-être le match de leur vie.

"Saint-Etienne Bordeaux, quatre heures les gars !"

"On en avait parlé avant, mais on n'osait pas y croire", rigole Antoine Letiévant. Le nez rivé sur son téléphone à l'annonce du tirage au sort, il reçoit des dizaines de messages de ses amis et de sa famille dans le Forez. "C'est de la folie, je suis encore sous le choc. Mon frère a joué à Saint-Etienne, je venais les voir jouer quand j'étais petit à Geoffroy-Guichard... C'est un rêve là. Un rêve éveillé", s'exclame Samir Bakir, la voix à moitié cassée. Il n'arrive pas à s'arrêter de sourire.

C'est un rêve, un rêve éveillé

- Samir Bakir

"Saint-Etienne - Bordeaux, c'est quatre heures les gars ! Faut prendre les minibus !" : au téléphone avec ses amis stéphanois, l'attaquant bergeracois prépare déjà la venue de toute un groupe de copains depuis la Loire. Antoine Letiévant, lui, a déjà appelé ses parents : "Il y a peut-être un bus de Sainté de mes amis qui va débarquer pour voir le match, tout le monde va faire le déplacement pour venir. Se dire que je vais jouer contre Saint-Etienne, c'est l'ironie de la Coupe de France, de la vie... c'est incroyable".

Mais le latéral de Bergerac prévient : il ne va pas regarder jouer les Verts : "Je ne sais pas qui sera sur mon côté, vu qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations... mais je vais me donner à fond !"