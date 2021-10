Coupe de France de football : bel exploit de Chambéry qui élimine Rumilly-Vallières !

Cette victoire, les joueurs de Cédric Rullier la voulaient... et ils l'ont eu à domicile ! Il a suffi d'un but à Chambéry Savoie Football (National 3) pour sortir le GFA Rumilly-Vallières au sixième tour de Coupe de France, sur la pelouse du stade Mager. Quelques 800 supporters étaient présents, même sous la pluie.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Durant un match équilibré, les jaunes ont mené le jeu dès la 37ème minute avec un coup franc de l'attaquant Jordan Scarantino, face au gardien du GFA Julien Perez. Rumilly a créé le suspense durant les quinze dernières minutes et malgré les chants des supporters, elle n'a pas remonté le score. L'équipe haut-savoyarde évolue pourtant un échelon au dessus de Chambéry, en National 2, et avait terminé demi-finaliste la saison dernière, en perdant 5 à 1 face à Monaco.

"On a réalisé un match exceptionnel, je suis fier de mes coéquipiers et de ce but qui nous qualifie. Comme je le dis depuis une semaine, on est chez nous, ça nous a portés !" - Jordan Scarantino, attaquant au Chambéry SF

"On prend match par match, on sait que plus on passe plus le niveau sera élevé. Au prochain tour, on aimerait affronter une équipe de Ligue 2, on joue la Coupe de France pour faire des belles affiches", assure le numéro 10.

Chambéry Savoie Football verra donc le septième tour de Coupe de France, peut-être contre une équipe de Ligue 2... Tirages au sort mercredi 3 novembre.