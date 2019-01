Coupe de France de football : Bergerac (N2) affrontera Orléans (L2) en 16e de finale

Ce sera encore un club de Ligue 2 ! Après avoir battu Niort ce samedi 5 janvier en 32e de finale de la Coupe de France de football, Bergerac affrontera Orléans en 16e de finale. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi 7 janvier juste avant le match entre Lille et Sochaux. Ce samedi, Orléans a éliminé les Aiglons du Lamentin, équipe martiniquaise qui évolue en R1.

La rencontre se tiendra le mardi 22 ou le mercredi 23 janvier à Bergerac et sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Périgord et francebleu.fr