Coupe de France de football : Bergerac et Trélissac affronteront Niort et Bordeaux au 8ème tour

Bergerac et Trélissac se penchent maintenant sur l'organisation des rencontres pour avoir accueillir Niort et Bordeaux

Les clubs périgourdins montent d'un cran en Coupe de France. Après avoir éliminés Biars-Bretenoux (Lot) et Angoulême (Charente) les 28 et 29 octobre derniers, Bergerac et Trélissac pensent déjà à la suite.

Le week-end du 19 novembre, le Bergerac Périgord FC accueillera les Chamois Niortais qui l'ont emporté 1-0 contre le petit club de Mérignac-Arlac au tour précédent. Le Trélissac FC affrontera les Girondins de Bordeaux, leaders de Ligue 2 et tombeurs du Stade Bordelais 3-0. Le tirage au sort qui a définit ces rencontres avait eu lieu en même temps que celui du 7ème tour le 19 octobre dernier. Un défi sportif auquel s'ajoute déjà l'enjeu de l'organisation pour recevoir les deux clubs dans de bonnes conditions.

Trélissac sous les projecteurs ?

La télévision pourrait bien s'emparer de la belle affiche qui oppose Trélissac à Bordeaux. Le club dit d'ailleurs être en attente de connaître les droits de diffusion pour donner le jour et l'horaire de la rencontre. Particulièrement suivi par ses supporters cette année après avoir frôlé la catastrophe financière et sportive, le club girondin pourrait se déplacer en nombre. Le club de Trélissac va donc se pencher sur l'organisation pour choisir un terrain qui convient.

La saison dernière, au même stade de la compétition, les périgourdins avaient accueilli Toulouse, également en tête de la deuxième division à l'époque. Ils avaient perdu 1-3 et espèrent donc aller plus loin cette fois-ci dans la compétition.

Bergerac veut jouer le vendredi soir

Pour le match entre Bergerac et Niort, il ne devrait pas y avoir de diffusion à la télévision selon Paul Fauvel, le directeur général du club. Il souhaite donc l'organiser le vendredi 18 novembre à 20h pour "ne pas rentrer en concurrence avec Trélissac-Bordeaux", qui devrait se jouer, selon-lui, le samedi ou le dimanche. "Cela permettra d'offrir aux Périgourdins un week-end complet de football et une belle fête !" ajoute-t-il.

Le vendredi soir permettrait aussi d'avoir une plus grande affluence au stade. Paul Fauvel remarque que "les gens sont encore en semaine de travail donc ils sortent sur Bergerac et sont disponibles pour aller voir un match de football". Si Niort a donné un "accord oral", le club doit maintenant attendre l'accord et la confirmation de la Fédération Française de Football pour pouvoir ouvrir la billetterie.

La rencontre devrait se dérouler au stade Campréal, d'une capacité maximale de 1400 personnes. "On peut recevoir tous les supporters niortais. On l'a déjà fait en 2019", rappelle Paul Fauvel. Un "bon souvenir" puisque les bergeracois l'avait emporté 2-1.

Si Bergerac et Trélissac parviennent à renverser Niort et Bordeaux, ils se hisseront au 9ème tour qui marque l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Un défi encore plus grand pourrait alors les attendre.